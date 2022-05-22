ЗРК Patriot: основні характеристики, історія створення та вартість

19 травня 2022 року Сенат США ухвалив фінансову та військову допомогу Україні на суму 40 мільярдів доларів. Зокрема, планується постачання ЗСУ ЗРК Patriot. Читайте в матеріалі ТСН.ua про його основні характеристики та вартість.

Про передавання Україні ЗРК Patriot повідомили в Washington Post.

Головне призначення ЗРК Patriot - прикриття військово-морських та військово-повітряних баз, а також великих адміністративно-промислових центрів від можливих засобів повітряного нападу. Комплекс здатний одночасно виявляти та розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати вісім з них. А потім випускати та наводити на кожну з цих восьми цілей до трьох ракет.

Трішки історії

Розроблення зенітно-ракетного комплексу Patriot розпочали 1963 року, щоб замінити ЗРК попереднього покоління. Patriot був розроблений в "Редстоунському арсеналі" (Гантсвілль, Алабама). В лютому 1970 року відбулося перше льотне випробування ракети, а 11 січня 1974 року вперше були виконані маневри наведення за командами, які надходили з наземної РЛС. На озброєння сухопутних військ США ЗРК "Patriot" прийняли 1982 року.

До зенітної батареї входять 4-8 ПУ (пускових установок), кожна з яких має по чотири ракети. Батарея - мінімальний за складом тактико-вогневий підрозділ, який може виконувати бойове завдання самостійно. Найчастіше батарею використовують в складі дивізіону.

Що входить до складу ЗРК "Patriot"

В ЗРК "Patriot" використовується ЗУР MIM-104A / Фото: commons.wikimedia.org

Склад зенітно-ракетного комплексу Patriot:

багатофункціональна станція радіолокації з фазованими антеними гратами AN/MPQ-53;

пункт керування вогнем AN/MSQ-104 пускові установки М901 зенітні керовані ракети МІМ104;

джерела енергопостачання AN/MSQ-26;

засоби зв'язку, технологічне обладнання;

засоби радіотехнічного та інженерного маскування.

В ЗРК Patriot використовується ЗУР MIM-104A. Це одноступінчата керована ракета, яка складається з таких відсіків (від носової до хвостової частини):

обтічник;

ГСН;

бойова частина;

двигун;

система управління (до якої входить блок управління, чотири хрестоподібно розташовані стабілізатори і чотири керма управління з гідроприводами).

Тактико-технічні характеристики

Максимальна дальність перехоплення цілі: 80 км (в секторі 90 градусів);

80 км (в секторі 90 градусів); Мінімальна дальність перехоплення цілі: 3 км;

3 км; Максимальна висота перехоплення цілі: 24 км;

24 км; Мінімальна висота перехоплення цілі: 0,06 км;

0,06 км; Кількість одночасно обстрілюваних цілей: 8 (в секторі 90 градусів);

8 (в секторі 90 градусів); Ймовірність ураження цілі: 0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6);

0,8 (в боевых условиях 0,4-0,6); Вага ракети: 912 кг;

912 кг; Вага ракети в ТПК: 1696 кг;

1696 кг; Діаметр: 0,41 м;

0,41 м; Довжина: 5,31 м;

5,31 м; Швидкість: 3 - 5 м;

3 - 5 м; Управління: за допомогою хрестоподібних стабілізаційних хвостових площин;

за допомогою хрестоподібних стабілізаційних хвостових площин; Розмах стабілізаторів: 0,87 м;

0,87 м; Двигун: РДТТ ТХ-486 фірми Thiocol;

РДТТ ТХ-486 фірми Thiocol; Час роботи двигуна: 12 секунд;

12 секунд; Система наведення: на середній ділянці - радіокомандна; на кінцевій - радіолакаційна TVM;

на середній ділянці - радіокомандна; на кінцевій - радіолакаційна TVM; Бойова частина: осколково-фугасна;

осколково-фугасна; Бойовий заряд БЧ: звичайна вибухова речовина;

звичайна вибухова речовина; Підривник: ХМ818, неконтактний;

ХМ818, неконтактний; Габарити контейнера: 0.99 м*1.09 м*6.1 м;

0.99 м*1.09 м*6.1 м; Час розгортання з маршу: 30 хвилин.

ЗРК Patriot: ціна

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $ 9 млрд. Сюди входить: 36 ПУ ЗУР Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР Patriot PAC-3 , 216 ЗУР з удосконаленим наведенням GEM-T, 10 комплектів РЛС з фазованими ґратами, 10 контрольних станцій захоплення цілі.

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