ЗРК, шість артзасобів та пункт управління ворога: яких збитків завдали окупантам ракетні війська ЗСУ

Підрозділи ракетних військ також уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.

Сили оборони України продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Міноборони України 18 вересня.

Зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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"Підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один зенітно-ракетний комплекс, шість артилерійських засобів, один пункт управління противника", - йдеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Світлодарську Бахмутського району Донецької області Збройні Сили України успішно "демілітаризували" два зенітно-ракетні комплекси Бук-М3.

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