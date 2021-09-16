Зробили операцію: голова Луганської ОДА розповів про стан пораненого від обстрілу Щастя керівника ВЦА

Поранений Дунець вже виконує робочі обов’язки.

Керівнику Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександру Дунцю, якого було поранено внаслідок обстрілу міста російськими найманцями, зробили операцію на нозі. Наразі його життю нічого не загрожує.

Про це розповів голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє пресслужба ОДА.

"Після першого обстрілу керівник військово-цивільної адміністрації міста Щастя поїхав оглянути наслідки і вже там зазнав поранення. На цей час йому видалили уламок – операцію зроблено успішно, життю нічого не загрожує. Олександр Дунець вже виконує робочі обов’язки", – зазначив Сергій Гайдай.

Голова ОДА також розповів, що після першого обстрілу, який був о 6:47 та яким було пошкоджено гуртожиток, зокрема, дах будинку, вікна, стіни та автомобіль, розташований поруч, Денець їхав оглянути місце події. І як раз, коли оглядав, відбувся другий обстріл. Це вже о 7:30 – мінометні снаряди 82 калібру, внаслідок якого він й був поранений у ногу, зазначив Гайдай та додав, що у обстріляному гуртожитку живуть люди, але ніхто з місцевих не отримав поранення..

У ОДА уточнили, що внаслідок першого обстрілу із 82-мм мінометів з боку незаконних збройних формувань також пошкоджено будівлю Військової служби правопорядку у місті Щастя. Сергій Гайдай також зазначив, що у суботу в Станиці Луганській було заплановане проведення І регіональної спартакіади Луганщини серед збірних команд територіальних громад, але через загострення безпекової складової змагання перенесені на невизначений термін.

Нагадаємо, вранці 16 вересня окупанти двічі обстріляли місто Щастя з напрямку н.п. Весела Гора із застосуванням міномету калібру 82 мм.

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