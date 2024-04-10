"Зробили трюк": нардеп про порівняльну таблицю до законопроєкту про мобілізацію

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у середу, 10 квітня, з’явилася порівняльна таблиця до другого читання мобілізаційного законопроєкту з фінальною кількістю правок – 4 294.

Про це він написав у Telegram.

Як зазначив Железняк, депутати "зробили трюк" і переписали правки до законопроєкту.

"Але зробили трюк. Всі правки переписані. Тобто, все, що враховано перейшло в "комітетські правки". І тому враховано лише 31 правка (від Комітету). Всі інші, а саме 4263 правки в статусі "відхилені". Відповідно, сьогодні розглядають ці відхилені 4 263 правки, а вже завтра почнуть враховану 31", – пояснив Ярослав Железняк,

Нагадаємо, Верховна Рада цього тижня має розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про норми, які були підтримані у законопроєкті.

Читайте також провідні новини дня: