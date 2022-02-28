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"Зробимо їх разом": у теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога

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"Зробимо їх разом": у теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога

Associated Press

Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.

"Зробимо їх разом": на фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, у теробороні закликають до організованого спротиву цивільного населення. 

Про це інформують у територіальній обороні ЗС України у Facebook. 

Як чинити спротив колонам ворога

  • Виставляйте дозори аби бачити рух колон.
  • Отримавши інформацію про напрямок їх руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.
  • Підірвіть міст або заблокуйте вантажним транспортом рух. 
  • Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.
  • Полонених, яких вдалося захопити в бою записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах - це підбадьорює ваших побратимів.
  • Жінкам та підліткам вздовж руху колони розміщувати плакати: "Вас тут чекає тільки смерть" та іншого загрозливого змісту.
  • Не бійтеся - вони бояться вас більше. 
  • Ми переможемо.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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