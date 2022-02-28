"Зробимо їх разом": у теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога

"Зробимо їх разом": у теробороні порадили, як чинити спротив колонам ворога

Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.

"Зробимо їх разом": на фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, у теробороні закликають до організованого спротиву цивільного населення.

Про це інформують у територіальній обороні ЗС України у Facebook.

Як чинити спротив колонам ворога

Виставляйте дозори аби бачити рух колон.

Отримавши інформацію про напрямок їх руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.

Підірвіть міст або заблокуйте вантажним транспортом рух.

Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.

Полонених, яких вдалося захопити в бою записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах - це підбадьорює ваших побратимів.

Жінкам та підліткам вздовж руху колони розміщувати плакати: "Вас тут чекає тільки смерть" та іншого загрозливого змісту.

Не бійтеся - вони бояться вас більше.

Ми переможемо.