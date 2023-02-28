"Зробимо з тебе дівчинку": російський солдат розповів про жорстокі тортури українських полонених

Російський сапер Костянтин Єфремов із Владикавказу, який воював на окупованій частині Запорізької області, а після повернення з війни втік до Мексики, розповів про моторошні тортури українських військовополонених.

Про це повідомляє видання "Нова газета. Європа".

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Єфремов був присутній під час допитів трьох полонених військових ЗСУ. За його словами, двох із них били, погрожували пістолетом.

Особливо жорстко катували третього військовополоненого. Це снайпер, хлопець 1993 року народження, родом із Запорізької області, служив за контрактом у 36-й бригаді.

"Таких знущань, як над третім, над українським снайпером, я не бачив ніде. Йому розпорошували щось в обличчя, знімали штани, погрожували зґвалтувати. Так, на будь-якій війні за всіх часів до снайперів було хренове ставлення. Але коли п'яний полковник Шопага, який ледве стоїть на ногах, протягом тижня задавав людині одні й ті самі дебільні запитання та хотів нових відповідей", – згадує російський військовий.

За його словами, п'яний полковник вимагав у полоненого розповісти, "хто був нацистом у його взводі". Після того, як український захисник відповідав, що не знає жодних нацистів, щоразу отримував удари рукояткою пістолета по голові, удари битою на пальцях. Російський полковник приставляв йому пістолет до голови і починав рахувати до трьох, поки той не назве всіх нацистів.

"Потім стріляв поруч із вухом ліворуч і праворуч, щоб оглушити, і продовжував запитувати. Полонений кричить: "Що? Я не чую!" І Шопага давай його далі рукояткою пістолета за це бити", – згадує екс-окупант.

Українця п'яний полковник погрожував зґвалтувати шваброю

"Шопага зав'язував йому очі (у нього завжди на допитах були зав'язані очі), спускав штани і п'яний репетував: "Несіть мені швабру! Дівчина маєш? Зараз ми тобі швабру в ж*пу засунем і дівчині твоєї відео відправимо! Або, наприклад: "Зараз покличу дагестанця..., і він тебе ви* бе, зробить з тебе дівчинку", — каже Костянтин Єфремов.

Снайперу полковник зрештою прострілив руку і ногу, розтрощив кістку на правій нозі.

"До мене вночі прийшли охоронці, запитали, що з пораненим снайпером робити. Ми перебинтували його і назад повели в гараж. Пішов до офіцерів, умовив відправити його до шпиталю, а то до ранку не доживе. Переодягли його в російську форму, сказали не зізнаватись, що він військовополонений. Всі вже боялися, що Шопага його просто пристрелить. У шпиталі йому гіпс наклали і потім зі страху перед Шопагою повернули до гаража.

У полон брали і цивільних, катували дітей

За словами Єфремова, у полоні у росіян були цивільні, зокрема й неповнолітні.

"Був неповнолітній хлопець років 14-16 на вигляд. Теж підозрювали у передачі координат. А він хлопчик зовсім, бідний, тремтів постійно, боявся сильно. Теж допитували. Не можу сказати, що до напівсмерті били, але били", — згадує він.

Ще одного чоловіка взяли в полон на блокопсту, бо окупантам сподобався айфон. Другого чоловіка звинуватили, що він дає координати артилерії ЗСУ. Хоча він мав лише кнопковий телефон.

Попадали під "роздачу" та українці-зрадники

"Часом до нас потрапляли зовсім дивовижні придурки. Чоловік, років 50, місцевий сільський житель Більмака. Прийшов до нас у штаб і каже: "У мене є інформація, яка може зацікавити вашого командира". Я передав по рації, додивився його, показав, куди йти... Він прийшов до полковника, почав здавати своїх, тобто ЗСУ... Проходить час, і я чую крики... Виявляється, Шопага його вже п*здить ... У результаті ніч дід провів у гаражі з бранцями, а на ранок його стусаном під зад вигнали. Пішов ні з чим, тільки відпи**ений", – розповідає Єфремов.

Подальша доля українських полонених йому невідома.

Раніше глава ГУР Кирило Буданов розповів, чому РФ вдалося захопити в полон так багато українців.

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