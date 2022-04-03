"Зробіть паузу": Кличко розповів, скільки ще радить почекати киянам перш, ніж повертатися до столиці

"Зробіть паузу": Кличко розповів, скільки ще радить почекати киянам перш, ніж повертатися до столиці

Путін хоче штурмувати Київ, каже Кличко.

Киянам, яким через варварський напад російських окупантів довелося покинути місто, поки не радять повертатися до столиці, оскільки наразі там ще небезпечно.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив в інтерв'ю YouTube-каналу "В гостях у Гордона".

За словами Кличка, він радить зачекати ще принаймні тиждень, після цього можна буде ухвалити зважене рішення щодо повернення до столиці.

"Я б рекомендував не поспішати повертатися в Київ. Тільки через питання безпеки... Киянам, які хочуть повернутися, я рекомендую: зробіть ще невелику паузу. Для того, щоб ситуація більш-менш стабілізувалася. Поки перебувати в Києві не безпечно. І моє завдання як мера міста – передусім зберегти людські життя, у жодному разі не наражати їх на небезпеку. Тому закликаю зачекати ще принаймні тиждень, після цього можна буде ухвалити зважене рішення", - пояснив він.

Крім того, мер Києва наголосив, що не вірить заявам окупантів про відведення військ від Києва. За його словами, вірити на слово, що вони залишили плани штурмувати Київ, не варто, адже столиця була метою Путіна.

"Це не секрет. Ці плани нікуди не пішли", - додав Кличко.

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