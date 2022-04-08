"Зробіть усе, аби малий до армії не пішов": окупанти, які відчули силу ЗСУ, готують передсмертні прохання своїм рідним

"Зробіть усе, аби малий до армії не пішов": окупанти, які відчули силу ЗСУ, готують передсмертні прохання своїм рідним

Військові РФ кажуть близьким, що в них лише два шляхи повернення з України: або 200-ми, або 300-ми.

Окупанти, які відчули силу ЗСУ, готують передсмертні прохання своїм близьким

І знаєте, чого вони найбільше хочуть? Щоб їхні сини ніколи в житті не йшли до російської армії.

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Про це свідчать нові перехопленні розмови загарбників, які є в розпорядженні СБУ.

Як ось цей російський окупант, який телефонує своїй дружині:

"- Як малий поводиться?

- Та, нічого… Бабусі сказав, що йому шість років і він сам усе вирішує.

- Зробіть так, щоб він до армії не пішов.

- Як так зробити?

- Все робіть, щоб він до армії не пішов! Як його почнуть призивати, то мамку проси, хай дядьку Гену підключає. Скажи, хай усе зробить, щоб його до армії не забрали! Це буде моє останнє... чого я хочу".

Російський загарбник говорить, що з його роти залишилося 10 чоловік, але командування не хоче їх виводити з України. Тож розуміє, що їх тут просто "покладуть". Так і каже : "У нас два шляхи: або 200-им, либо 300-им повернутися додому. Все...".

Нагадаємо, раніше СБУ перехопили розмови, в яких російські окупанти скаржились близьким, що так "вигрібають" від українських військових, що вважають цю війну пеклом для себе.

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