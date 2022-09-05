Зробити це треба вже: у Зеленського дали чіткі поради мешканцям захоплених територій перед деокупацією

В Офісі президента дали низку рекомендацій щодо безпеки громадян у тимчасово окупованому росіянами Криму та в інших поки що захоплених регіонах.
Мешканців окупованих територій, включно з українським Кримом, закликають стежити за офіційними повідомленнями влади щодо дотримання рекомендацій під час деокупації.
Про це йдеться в Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.
Мешканцям окупованих територій радять вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки.
"Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки. Все буде Україна", - сказано в його повідомленні.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає рейси для евакуації переселенців з Криму.
Як повідомлялося, Зеленський звернувся із проханням до жителів окупованого півострова.
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