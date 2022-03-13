Зробив макіяж та одягнув перуку: 30-річний житель Києва прикинувся жінкою, щоб перетнути кордон

Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині.

На пункті пропуску "Порубне" 30-річний чоловік з Києва прикинувся жінкою, щоб виїхати з України. Проте прикордонники його затримали.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини.

"Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону відразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе. Як з’ясувалося, таким чином громадян України намагався уникнути мобілізації до війська. Тепер горе-ухилянту доведеться відповідати по закону, адже прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією», а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

Держприкордонслужба України

Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер. Усі порушники були затримані в адміністративному порядку за ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Також їх буде передано до поліції для подальших правових рішень.

Держприкордонслужба України

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