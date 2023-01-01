Зробив майже неможливе: на Київщини боєць тероборони збив російську ракету з кулемета (відео)

Ворожий обʼєкт не долетів до цілі та впав у полі, не завдавши шкоди.

Під час масованої атаки 29 грудня кулеметник батальйону 114-ої бригади територіальної оборони Київщини Андрій із позивним "Дрон" збив російську ракету просто з кулемета.

Про вправного бійця розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Андрій у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист Київської області. Після деокупації Київщини разом із побратимами тримав оборону на сході України. Згодом "Дрон" повернувся на Київщину та продовжив захищати рідну землю.

"Під час масованої атаки 29 грудня Андрій зробив майже неможливе. Він збив ракету з кулемету. Ворожий обʼєкт не долетів до цілі та впав у полі. Це неймовірна історія. Це героїчні подвиги, що здійснюють наші військові щодня", – зазначив голова ОВА.

"Під час сигналу повітряної тривоги ми зайняли свої бойові розрахунки і спостерігали за небом. Вже працювала ППО і був зрозумілий напрямок руху ракети. Ми зорієнтувалися, що летить ракета, і відкрили вогонь", – розповів військовий.

Злочинні атаки РФ

Нагадаємо, Росія вранці 29 грудня завдала масованого удару крилатими ракетами по Україні.

Уламки ракет впали у трьох районах столиці. Також уламками було пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Поранення отримали троє людей - чоловік, жінка та 14-річна дівчинка.

31 грудня, у переддень Нового року, окупанти знову атакували Київ. Загинула щонайменше одна людина.

У новорічну ніч під час тривоги у Києві знову пролунали вибухи. У Шевченківському районі столиці уламок ракети впав на автомобіль. Загалом над столицею було збито 23 повітряні цілі.