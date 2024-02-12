Зробив у гаражі "пункт спостереження" за ешелонами ЗСУ: на Кіровоградщині спіймали агента РФ

На Кіровоградщині працівники СБУ затримали російського інформатора, який у власному гаражі зробив "пункт спостереження" за ешелонами Збройних сил України. Зрадник намагався дізнатися орієнтовну кількість особового складу та військової техніки підрозділів ЗСУ, які рухаються залізницею у напрямку східного фронту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Найбільше ворога цікавила інформація про переміщення на передову українського важкого озброєння, зокрема танків, бойових машин піхоти та артилерійських систем.

Щоб слідкувати за ешелонами ЗСУ, фігурант облаштував "спостережний пункт" у власному гаражі, що розташований поблизу залізничної станції.

Крім того, він обходив місцевість і приховано фіксував місця базування українських військ під виглядом прогулянок пересічного громадянина.

Для маскування злочинних дій зловмисник постійно змінював маршрути своїх розвідувальних "вилазок", а отриману інформацію надсилав агресору з різних геолокацій.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий житель, який майже 20 років проживав на території Росії.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії він приїхав до України, щоб продати тут усе майно і повернутися до РФ.

У травні 2023 року, коли зрадник ще перебував на Кіровоградщині, на нього вийшов російський куратор і запропонував співпрацю на користь окупантів.

У разі виконання ворожих завдань, загарбники обіцяли своєму поплічнику "евакуацію" на територію РФ.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено:

мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності;

⁠документи, які підтверджують факти його проживання та підприємницької діяльності на території РФ.

Докази злочинної діяльності зрадника з Кіровоградщини / Фото: Служба безпеки України

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали зрадника, який шпигував за кораблями ЗСУ.

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