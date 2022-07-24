Зробив зауваження: у Маріуполі п'яні "деенерівці" кинули гранату на подвір'я чоловіка, є поранені

Бойовики кинули гранату на подвір'я чоловіка, який зробив їм зауваження.

У тимчасово окупованому Маріуполі 23 липня п'яні "деенерівці" кинули гранату на подвір'я чоловіка, який зробив їм зауваження, і поранили двох людей.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора близько 20:15 в Маріуполі в районі вул. Гранітна пролунав вибух. Причина – вибух гранати в приватному подвір'ї. Декілька п’яних військових окупантів (по формі з "ДНР війська") гучно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. На зустріч окупанти кинули гранату в його двір. Двоє цивільних поранено, один в важкому стані. Окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців. Просто заради забавки", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти планують запустити нові фейки про Маріупольський драмтеатр – намагаються перекласти відповідальність на Україну.

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