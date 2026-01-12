«Зроблено для тебе». Що ховається за новою рекрутинг-кампанією Третього армійського корпусу Білецького

Реклама

2026-й має стати для української армії роком тверезості — груднева стаття Андрія Білецького для The Economist додала масла у палку дискусію про армійську реформу, яка точиться в Україні не один рік. Повномасштабна війна не є перешкодою для трансформацій. На підтвердження цих слів Третій армійський корпус розпочав рік зі «звіту» про реформи, які зумів втілити, незважаючи на безперервні бої. Публічна частина цього «звіту» лягла в основу нової рекрутинг-кампанії.

«Зроблено для тебе» — чорний текст на впізнаваному помаранчевому тлі. Надто просто для Трійки, яка привчила до сміливих креативів, але це саме той випадок, коли головне — суть, а не форма.

Сформований навесні 2025-го, Третій армійський корпус одним з перших отримав у комплект бригади і смугу — на той момент під 150 км. В серпні корпус стримав наступ росіян на останньому рубежі Донбасу і продовжує тримати оборону на Харківщині, Луганщині та Донеччині. Зокрема, веде важкі бої за Лиман. Втім, безперервні штурмові дії противника не завадили внутрішнім реформам: командування змінило підходи до менеджменту і планування. «Очоливши корпус, Білецький масштабував свої підходи до формування командування та внутрішніх процесів. Я вважаю, йому вдалося створити одне з найрезультативніших і найсучасніших корпусних управлінь», — заявляв генерал-майор Михайло Драпатий.

У бригадах змінено управління та організацію роботи штабів і командних пунктів, введено посади «капітан битви» — вони безпосередньо командують боєм. Змінено підходи до об’єднаної вогневої підтримки із перефокусом з артилерії на БпЛА. Налагоджено обмін інформацією між підрозділами. «Величезна проблема радянської системи у закритості інформації — оце “дізнаєшся за потреби”. В результаті — лебідь, рак і щука: ніхто не розуміє, що діється в іншому підрозділі або напрямку. Тут я вірю в “команду команд” Маккрістала: шкода від отримання інформації не тією людиною, навіть випадково, на порядок менша, ніж відсутність обміну інформацією, що повністю паралізує всі структури», — пояснював Білецький.

Не в останню чергу завдяки нормальному обміну інформацією вдалось прибрати хаос на передньою краю, підвищити ефективність оборони. Співвідношення втрат у загальній смузі корпусу сягає 1 до 6-8. А, наприклад, у зоні відповідальності 60-ої окремої механізованої бригади за підсумками листопада 2025 співвідношення безповоротних втрат становило 1 до 12.

Корпус у лідерах зі знищення ворога дронами. Створив полк ППО, роту ударних наземних роботизованих комплексів «NC13», серед перших вивів НРК на поле бою. У Трійці роботи не тільки евакуюють чи доставляють боєприпаси — вони беруть полонених, утримують позиції замість піхоти і влаштовують диверсії у ворожому тилу. Частину легендарного підрозділу Головного управління розвідки «KRAKEN» у складі Третього корпусу масштабували до полку безпілотних систем «KRAKEN 1654». Корпусна KILLHOUSE Academy запустила першу школу НРК, відкрила черговий філіал у Львові, мобільну академію, додала три технологічні курси для цивільних і військових.

Медична служба «скасувала» ВЛК, вперше у ЗСУ відкривши свою: тут бійці швидко отримують рішення без очікувань, бюрократії і принижень. Військовослужбовці проходять лікування у власній лікарні. Створено клінічний банк крові, щоб порятунок життів не залежав від наявності донорів, логістики і часу. А щоб закрити кадрову потребу в професійних бойових медиках, запустити навчальний центр тактичної медицини.

Постійне навчання — запорука збереження особового складу. Незважаючи на складну ситуацію на полі бою, корпус знаходить можливість вивільняти особовий склад на допідготовку і перепідготовку. Формується професійна сержантська гілка: кількість сержантів по всіх бригадах у середньому збільшилась на третину, хоча на момент формування корпусу в одній з бригад не було жодного — посади займали військові, які ніколи не відвідували сержантські курси.

Андрій Білецький, інтервʼю YouTube-каналу «Бомбардир»

Реформи у Третьому корпусі охоплюють усі напрямки, але найскладнішим викликом Білецький назвав зміну внутрішньої культури: викорінення радянщини, брехні у доповідях і зневаги по відношенню до солдатів. Банальний, але показовий приклад: у 60-ій ОМБр раніше діяли три окремі їдальні із трьома різними меню — для рядового складу, офіцерів і комбрига. В іншій бригаді солдати отримували втричі менше м'яса, ніж мали б. Після таких «відкриттів» у більшості бригад змінили командирів. Нових обирали з огляду на бойовий досвід і рівень компетенцій, а не звання і вислугу років, — посади комбригів отримали капітани і майори.

Офіцерів, які чинили спротив змінам, недбало ставились до служби і відмовлялись навчатись, перевели в піхоту. «Є люди, які угатили купу людей, але самі ніколи там не були, не пробували і бажання великого не мають. Можна «нарізати» надзвичайно важливу задачу — це офіційний термін. Відправити таких офіцерів виконувати задачу туди, куди вони людей відправляють, не думаючи, як вони все спланували і підготували. Ми цим механізмом по відношенню до недобросовісних людей користуємося. І це позитивно впливає на особовий склад — люди бачать справедливість», — розповідав командир корпусу.

Важливий маркер відношення до людей в армії — кількість випадків самовільного залишення частини. У Третьому корпусі ці показники одні з найнижчих у ЗСУ. Більше того, у бригади стали повертатися військовослужбовці, які пішли у СЗЧ кілька місяців тому. В середньому корпус повертає 500 і більше людей на місяць. Показово, що переважна більшість тих, хто повертається із СЗЧ саме в Третю штурмову, обирають для себе бойові посади. «Це свідчить про те, що люди пішли в СЗЧ не через втому від війни чи бойової роботи, вони йшли від некомпетентного командування, дурних наказів, неналежного забезпечення і підтримки. У Трійці вони це отримують», — розповіли нам у Третій штурмовій.

Тут кажуть: ідею для рекрутинг-кампанії «Зроблено для тебе» шукати не довелось. Цього разу пішли найпростішим шляхом — доступно розказати про переваги корпусу і показати, як усе влаштоване насправді. «В плані маркетингу це примітивізм, але нам здається, що зараз важливо бути максимально прозорими. Люди втомились від яскравих обгорток, вони хочуть бачити результати. Нам довірили формувати Третій армійський корпус — новий військовий організм, нові стандарти війська. Вважайте цю кампанію нашою доповіддю перед суспільством», — пояснює Влад, креативний директор Трійки.

У новорічну ніч Білецький назвав Третій армійський корпус прообразом майбутньої української армії. Ключове у ній не технології чи тактики — вони змінюються. Головною є внутрішня культура, заснована на ініціативі і повазі до особового складу. Підхід простий: не людина для армії, а армія для людини. Приклад Третього корпусу показує: це можливо, це працює і це безпосередньо впливає на фронт.