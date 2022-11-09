Зроблять гірше, аніж з Маріуполем: командир аерозвідників - про задум окупантів в Херсоні

Командир окремої групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді (позивний "Мадяр") прокоментував заяву російського військового керівництва про так зване "виведення" їхньої армії із правого берега Херсонщини. Він вважає, що після деоокупації Херсона окупаційні війська "зрівняють його із землею".

Такий песимістичний прогноз "Мадяр" висловив у себе на сторінці у фейсбуці.

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Він впевнений, що після деокупації Херсон буде у великій небезпеці, тому він закликає місцевих якнайшвидше залишити місто. За його словами, "як тільки останній російський солдат залишить Херсон, почнуться серйозні артилерійські дуелі".

"Ворог, зайнявши лівий берег Дніпра, як оборонний плацдарм, за декілька місяців він зрівняє Херсон із землею. Зробить жорстокіше, ніж з Маріуполем. Бо, маючи на прямій відстані пострілу цілий обласний центр, який лежить південною стороною вздовж берега Дніпра, він буде, як на долоні в окупантів. Він ще довго буде зоною лиха. Херсон є у великій небезпеці", - зазначив він.

Що кажуть у ЗСУ про "відхід" росіян із Херсона

9 листопада міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу віддав наказ командувачу так званої "спецоперації" в Україні Суровікіну розпочати відведення військ із правого берега Дніпра. За заявою військового керівництва РФ, окупанти нібито мають залишити Правобережжя у найближчі терміни.

Коментуючи цю інформацію, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що окупанти залишають Херсон.

У Силах оборони півдня не вірять словам російським військовим. Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк називає заяви Росії про відхід її військ із Херсона "постановним шоу" і на сьогодні говорити про звільнення міста ще зарано.

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