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Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по Кропивницькому

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Зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по Кропивницькому

Фото: Associated Press

Внаслідок влучання ворожої ракети поблизу Кропивницького поранення отримали 16 осіб, троє людей загинули.

За словами очільника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича, серед загиблих — двоє працівників відомчої охорони трансформаторної підстанції та військовий.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Райковича повідомив, що загинули двоє працівників відомчої охорони трансформаторної підстанції та військовий. Вже станом на 14:00 кількість поранених зросла до 16. Нині ведуться рятувальні роботи.

Керівник Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Олександр Ярошенко повідомив, що троє військових, яким надавали допомогу, мають легкі осколкові поранення, контузії, перелом ноги. Про це він розповів Суспільному.

Нагадаємо, вранці 23 липня росіяни випуслити по Кіровоградській області 13 ракет, 8 з яких — з моря, ще 5 ракет — з літака ТУ-22М3. Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром "Канатове" та в один з об’єктів "Укрзалізниці".

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