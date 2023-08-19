Зросла кількість постраждалих внаслідок теракту в Чернігові: в поліції розповіли деталі

Ввечері 19 серпня в МВС повідомили про завершення пошуково-рятувальної операції у Чернігові. Йшлося про 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста. Однак ця кількість зросла.

У Чернігові внаслідок ракетного удару загинуло 7 людей та 144 постраждали. Поліція документує наслідки терору росіян.

Деталі трагедії повідомили у Нацполіції

"19 серпня ворог завдав ракетного удару по центру Чернігова. Станом на 19:30 загинуло семеро мирних людей, серед них – одна дитина. По медичну допомогу звернулися 144 поранених місцевих мешканців. З них 15 дітей та 15 поліцейських. Поліцейські проводять поквартирний обхід, приймають заяви від постраждалих людей", - кажуть правоохоронці.

Наразі поліція перевіряє 66 постраждалих будівель у центрі Чернігова, загалом це близько 500 квартир.

"Роблять це задля того, аби упевнитись, що усі вцілили", - пояснюють у поліції.

Також поліцейські зафіксували пошкодження 64 автомобілів містян. Поблизу місця ракетного удару, а також у будівлі Чернігівського райуправління поліції розгорнуті пункти прийому заяв від постраждалих громадян.

Працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії. До патрулювання залучені додаткові патрулі правоохоронців, щоб уникнути можливих випадків мародерства, каже Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який прибув у Чернігів.

"Ми маємо чітко задокументувати цей воєнний злочин для того, щоб це лягло в скарбничку доказової бази злочинів проти людства російської федерації", - наголосив він.

Внаслідок влучання відбулося руйнування даху Драмтеатру і пожежа. Окрім того, на даху одного з будинків також розгорілося полум'я. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. Вибуховою хвилею пошкоджено автівки, вікна та двері у довколишніх житлових багатоповерхових будинках та магазинах, інших обʼєктах цивільної інфраструктури.

За словами Ігоря Клименка більшість жертв на момент ракетного удару перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались із церкви. Усі, хто перебував в драмтеатрі, вчасно спустилися до укриття. Співробітники Національної поліції після оголошення повітряної тривоги намагалися завести усіх в укриття.

Нагадаємо, у суботу опівдні, 19 серпня, на велике християнське свято Преображення, російські окупанти завдали злочинного ракетного удару по Драмтеатру Чернігова.

Внаслідок російського ракетного удару Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка знищено. Також пошкоджена пам'ятка архітектури національного значення – П'ятницька церква.

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