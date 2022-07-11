Зросла кількість врятованих і жертв з-під завалів розбомбленого будинку в Часовому Ярі

Два десятки людей загинула після обстрілу ворогом житлового гуртожитку, пошукові роботи тривають.

Тіло вже 20 людей, станом на 12:20, дістали рятувальники з-під завалів 5-поверхового житлового будинку в м. Часів Яр.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Донецькій області

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Зазначається, що від 8 ранку вдалося дістати живими ще двох людей, тож кількість врятованих уже 8.

"Від Головного управління залучено 55 чоловік та 7 одиниць техніки, два автокрана та два навантажувача від місцевих органів влади", - додають рятувальники.

Вже за дві доби проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку.

А от місцеві мешканці наголошують, що під завалами ще можуть перебувати до двох десятків осіб.

Нагадаємо, що 5-поверхівки у Часовому Ярі 9 липня росіяни атакували кількома ракетами.

Удар по місту Часів Яр: рятувальники другу добу розбирають завали

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