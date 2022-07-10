Зросла кількість загиблих під час ракетного удару по багатоповерхівці у Часовому Яру (фото)

Зросла кількість жертв ракетного удару по багатоповерхівці у Часовому Ярі Бахмутського району Донецької області.

Унаслідок ракетного обстрілу російськими війська міста Часів Яр загинуло щонайменше 11 людей.

Про це інформує "Суспільне".

Таку ж інформацію про загиблих з посиланням на ДСНС повідомляє і "Радіо Свобода".

"У місті Часів Яр на Донеччині розбираються завали будинку після російського обстрілу. За останніми даними від ДСНС, внаслідок ракетного удару загинули вже 11 людей і постраждали п'ятеро", - пише видання.

Дещо раніше речниця ГУ ДСНС України в Донецькій області Вероніка Бахал у коментарі "Суспільному" повідомляла про 10 жертв.

За попередньою інформацією ДСНС, зафіксували чотири прильоти з ракетного комплексу "Іскандер" вчора, о 21:17. У МВС вранці 10 липня повідомляли, що, за попередньою інформацією, під завалами може перебувати ще 34 особи, з них 1 дитина (хлопчик 9 років).

Нагадаємо, російські війська 9 липня атакували ракетами всю лінію фронту в Донецькій області. Внаслідок атак загинули троє людей, ще 18 зазнали поранень.

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