Зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю

На місці працює сім медичних бригад, правоохоронці, рятувальники.

В Запоріжжі після обстрілу окупантів 8 січня загинули 13 осіб, ще 29 отримали поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У той же час у Офісі Генпрокурора розповіли, що поранення отримали 29 осіб. За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Також повідомляється, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоповерхівки, промисловий об'єкт та іншу інфраструктуру, а також трамвай і маршрутку з пасажирами.

Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомила, що поблизу епіцентру атаки розгорнуто Пункт незламності. Всім людям необхідна допомога.

Також вона додала, що Запорізька міська рада надає матеріальну допомогу членам сімей загиблих на поховання. Звертатись потрібно до Департаменту соціального захисту населення міськради.

В Запоріжжі після обстрілу окупантів загинули 13 осіб, ще 18 отримали поранення.

Нагадаємо, 8 січня внаслідок атаки РФ по Запоріжжю одна людина загинула та 30 дістали поранення.