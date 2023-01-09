Зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харківщині

На ринку загинула ще одна жінка.

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по селищу Шевченкове в Харківській області зросла до двох. На ринку загинула ще одна 50-річна жінка.

Ще п'ять людей отримали поранення, серед них дитина, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Першою жертвою російської ракетної атаки по Харківщині стала 60-річна власниця м'ясної крамниці. У момент вибуху жінка приймала товар. Також постраждала онука загиблої.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про трагедію в Шевченковому 9 січня.

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