Зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Сумах (фото)

Одну дитину доправили до Києва для спеціалізованого оперативного втручання.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Сумах зросла до 12 людей.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Відповідні служби подовжують працювати над ліквідацією наслідків.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Сумах зросла

Також про оперативну обстановку у житловому масиві Сум, куди напередодні ввечері ворог поцілив ракетою, розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Сумах зросла

За його словами, станом на 14:00 18 листопада стало відомо про ще одну загиблу людину.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару у Сумах зросла

"Таким чином, росіяни вбили 12 людей, з них двоє – діти. 84 жителя багатоповерхівок, з яких 12 діти, отримали травми різного ступеня тяжкості, їм надається необхідна медична допомога. Одну дитину доправили до столиці, їй необхідне спеціалізоване оперативне втручання, медики робитимуть все можливе, щоб врятувати життя", – зазначив начальник ОВА.

Над ліквідацією наслідків ворожого удару працюють близько 10 бригад волонтерських та громадських організацій, також різних комунальних служб.

Загалом через атаку пошкоджено 2200 вікон у понад тисячі осель.

Нагадаємо, в Сумах росіяни вбили 14-річну школярку Настю та 9-річного Іллю, який від народження боровся за життя.

В місті оголосили дводенну жалобу за загиблими через російський ракетний удар.

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