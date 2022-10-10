Зросла кількість жертв внаслідок ранкової атаки росіян на Україну

Окупанти під час масованих обстрілів РФ по Україні обстріляли об’єкти критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Про це інформує ДСНС.

Наразі все ще немає світла у 4 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково.

Крім того, масованими обстрілами росіяни пошкодили 69 об’єктів, 33 приватних будинки, 3 багатоповерхові будинки, 1 ЗОШ. Нині сотні слідчих та криміналістів Нацполіції документують наслідки ворожих обстрілів та збирають докази воєнних злочинів РФ.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що внаслідок пошкоджень через обстріли РФ в регіонах можливі перебої з ключовими комунікаціями та послугами: електроенергією, водопостачанням, транспортом та зв’язком.

Утім, він запевнив, що на всій підконтрольній нам території працюють рятувальники та енергетики для якнайшвидшого відновлення наслідків атаки росіян.

"Центральна та місцева влада активно працюють та координують свою роботу для якнайшвидшого відновлення інфраструктури. Ворог розуміє, що не має шансів виграти у бою, тому цинічно спрямовує свої ракети в об’єкти інфраструктури та цивільних. Ми очікуємо на жорстку реакцію наших міжнародних партнерів на сьогоднішні атаки та на своєчасну допомогу у протистоянні терористам"- прокоментував Олексій Чернишов.

Україна під обстрілами РФ 10 жовтня

Численні вибухи сколихнули Київ у понеділок, 10 жовтня, вранці після кількох тижнів відносного спокою в українській столиці. Інші міста України також постраждали від масштабних російських бомбардувань - влада повідомила про обстріли у Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та інших населених пунктах.

Мер Києва закликав мешканців залишатися в укриттях протягом 10 жовтня, а заступник глави ОП Кирило Тимошенко закликав українців обмежити за можливості споживання електроенергії через навантаження на електромережі після обстрілів країни-терористи РФ.

Світові лідери засудили і розкритикували Москву. Водночас сам Путін, коментуючи ранкові удари по низці міст України, визнав, що ракетні удари завдавали "високоточною зброєю по об'єктах інфраструктури".

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