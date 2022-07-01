Зросла кількість жертв внаслідок терористичного нападу РФ по ТРЦ Кременчука

У Кременчуці рятувальники та комунальники продовжують розбирати завали на місці зруйнованого внаслідок удару російської ракети торгового центру. Наразі розібрано 85% руїн.

Станом на 9:00 1 липня на місці проведення аварійно-рятувальних робіт на території ТЦ "Амстор" додатково виявлено шість фрагментів тіл.

Про це інформує ДСНС й розповіла пресофіцерка Кременчуцького управління ДСНС Ірина Зуб Суспільному.

Загалом, на території зруйнованого ТЦ вже виявили 28 фрагментів тіл. Їх ідентифікують за допомогою ДНК-тесту.

Ірина Зуб розповіла, що 8 останків вже ідентифікували як частини тіл людей.

Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 62 особи постраждало, з яких 26 осіб госпіталізовано.

Раніше у ДСНС повідомили про стан рятувальників, постраждалих під час розбирання завалів ТЦ "Амстор".

Нагадаємо, музикант із Кременчука презентував пронизливу пісню про Україну.

Як повідомлялося, СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці.

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