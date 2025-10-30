Зростання СЗЧ в армії: Жорін назвав головну причину дезертирства серед українських військових

Максим Жорін

Реклама

Поява самовільно залишивших частину (СЗЧ) під час війни — неминуча, однак масштаб цього явища свідчить про серйозні проблеми в управлінні та роботі з особовим складом.

Про це заявив підполковник Збройних сил України Максим Жорін.

За словами Жоріна, кількість СЗЧ може змінюватися залежно від інтенсивності бойових дій. Але коли показники різних підрозділів на одному напрямку відрізняються у рази, це свідчить, що проблему можна вирішити — потрібно лише бажання командування.

Реклама

“Кількість СЗЧ не буде знижуватися без налагодженої роботи з особовим складом. Для цього потрібно розбудувати сержантську гілку. Не буде позитивних зрушень без довіри до командирів — а для цього не можна ставити “зручних”, треба обирати авторитетних”, — наголосив Жорін.

Він також підкреслив, що ситуація не зміниться, поки в армії не навчаться ставитися до військових з повагою:

“Кількість СЗЧ буде лише зростати, якщо в армії не навчаться нормально ставитись до людей”.

Раніше повідомлялось, що в Україні протягом року спостерігається постійна велика кількість випадків дезертирства та самовільного залишення частини, сукупно близько 17–18 тисяч на місяць.