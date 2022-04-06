"Зростає загроза великого міжнародного конфлікту": у Пентагоні зробили прогноз щодо тривалості війни в Україні

Через повномасштабний напад РФ на Україну чинний порядок у світі стає дедалі нестабільнішим.

Голова об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Марк Міллі вважає, що повномасштабний напад Росії на Україну є найбільшою загрозою миру й безпеці Європи, а чинний порядок у світі стає дедалі нестабільнішим.

Про це Міллі заявив під час слухань у комітеті з питань збройних сил Палати представників США, пише "Голос Америки".

На його думку, російське вторгнення в Україну створило "небезпечний історичний поворотний момент". Міллі застеріг, що було б неправильним очікувати на швидке завершення конфлікту в Україні.

"Я вважаю, що це затяжний конфлікт (війна. - Ред), який вимірюватиметься роками. Не знаю, чи можна говорити про десятиліття, але кілька років – це точно. Я думаю, що США, НАТО, Україна та всі союзники та партнери, які її підтримують, будуть втягнуті в це протягом тривалого часу", - сказав він.

Збройне вторгнення Росії в Україну "є найсерйознішою загрозою миру та безпеці Європи і, можливо, всього світу за всю мою 42-річну кар'єру в збройних силах США", заявив генерал Марк Міллі. За його словами, Росія "зберігає великий та різноманітний ядерний потенціал, щоб загрожувати США" та їхнім союзникам: "Ми чули дуже провокаційну риторику щодо рівня бойової готовності російських ядерних сил".

Також читайте Розвідка оприлюднила імена російських військових, які вчиняли злочини в Київській області

"Сполучені Штати перебувають у вкрай важливому та історичному, геостратегічному поворотному. Ми опиняємося у світі, який стає більш нестабільним, і потенціал значного міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не зменшується", – продовжив генерал.

Він додав, що Росія неодноразово демонструвала свою здатність та бажання здійснювати "комплексні та зловмисні дії в кіберпросторі". Водночас на думку Міллі, головним "геостратегічним викликом" для США у довгостроковій перспективі залишається Китай, який продовжує розвивати свій потенціал у різних галузях і "щодня працює над скороченням технологічного розриву зі США".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.