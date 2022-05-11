Зростають ціни на продукти і оренду житла: у НБУ назвали причини інфляції

Зростають ціни на продукти і оренду житла: у НБУ назвали причини інфляції

В Україні у квітні споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 16,4%. Для порівняння в березні було 13,7%. Ціни за місяць зросли на 3,1%.

Про це повідомили в пресслужбі Нацбанку України.

Як повідомляється, основними чинниками прискорення інфляції були порушення ланцюгів постачання, збільшення витрат бізнесу та фізичне знищення активів підприємств через напад Росії.

“Реалізація відкладеного попиту на товари та послуги у відносно спокійних регіонах на тлі поступового повернення громадян підживлювала зростання цін. Натомість в окупованих містах і районах із високою інтенсивністю бойових дій вагомим проінфляційним чинником була обмежена пропозиція товарів. Темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилися до 19,3% р/р (з 16,6% р/р у березні)”, - розповіли у Нацбанку України.

На що зросли ціни

Швидше за все дорожчали молочні, м’ясні, рибні та борошняні вироби. Подорожчали товари зі значною складовою імпорту в собівартості через звуження можливостей для їх постачання та втрату запасів на складах.

А саме:

Кава.

Чай.

Шоколад.

Спеції.

Сухофрукти.

Також швидко подорожчали овочі: морква, цибуля, огірки, помідори, кабачки та баклажани. Піднялись у ціні банани та цитрусові.

“Вищими темпами дорожчали крупи та продукція тваринництва: свинина, молоко та риба. Водночас стрімко знизилися ціни на яйця, ураховуючи значну пропозицію на внутрішньому ринку”, - додали у НБУ.

Куди швидше дорожчали непродовольчі товари - наприклад, ліки та низка товарів особистого догляду.

“Реалізація відкладеного попиту та обмежена пропозиція, зокрема на тлі фізичного знищення запасів продукції, призвели до зростання цін на електроніку та товари для дому (посуд, меблі та побутову техніку). Водночас фіксація курсу гривні, відміна імпортних податків та загальне зменшення споживчого попиту стримували зростання цін на непродовольчі товари. Зокрема, одяг та взуття надалі дешевшали”, - пояснили в НБУ.

Які послуги подорожчали

Зростання вартості послуг прискорилося до 12,8%. Зросла вартість оренди житла у відносно безпечних регіонах. Також піднялися у вартості послуги з ремонту житла.

Зросла вартість послуг таксі через дефіцит палива та обмежений рух у багатьох регіонах. Салони краси та заклади харчування відвідувати тепер теж дорожче.

“Натомість темпи зростання цін на послуги хімічного чищення та медичні послуги залишилися на рівні березня, а на послуги кінотеатрів – знизилися. Це пояснюється зменшенням витрат споживачів на непершочергові потреби”, - розповіли у Нацбанку.

Чи подорожчало спиртне

Алкогольні напої та тютюнові вироби також не оминули збільшення вартості - зокрема через скорочення виробництва продукції в Україні і надходження дорожчої імпортної продукції на внутрішній ринок.

Проблеми з пальним

Подорожчання пального стримували скасування акцизу та зниження ПДВ у другій половині березня.

“Натомість зростання світових цін на нафту, порушення логістики, руйнування нафтопереробних заводів та об’єктів паливної інфраструктури, а також складнощі з переорієнтацією джерел постачання тиснули на ціни на пальне у бік підвищення. Зростання споживчої інфляції у квітні свідчить про подальше посилення інфляційного тиску через наслідки війни”, - наголосили в Національному банку України.

Нагадаємо, що у США випустили пам'ятні монети з українською символікою.

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