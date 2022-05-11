"Зрозуміло, що якийсь план є": в Міноборони пояснили свою стриманість у прогнозах щодо війни

"Зрозуміло, що якийсь план є": в Міноборони пояснили свою стриманість у прогнозах щодо війни

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, що відомство поводяться стримано у прогнозах щодо війни з Росією через те, що будь-які заяви можуть негативно вплинути, а саме – коригувати дії ворога.

Окрім того, щодня ситуація у війні змінюється, тож некоректно говорити, що буде через тиждень-через три.

Про це Маляр розповіла в інтерв'ю "LB".

"Я зараз теж буду стримана, тому що будь-яке моє слово буде сприйматися як офіційна позиція відомства, і в тому числі нашим ворогом, який кожну інформацію, в тому числі з відкритих джерел, використовує для коригування", – сказала заступниця міністра.

Вона уточнила, що немає значення навіть те, яку відповідь може надати Міноборони щодо розвитку тих чи інших подій на фронті. Ворог зможе використати будь-яку інформацію.

"Коли нас постійно просять, вимагають: скажіть, чому там у певний регіон не надіслали певному підрозділу допомогу? Немає значення, яку відповідь ми дамо. Якщо скажемо, що не надіслали – це сигнал ворогу, а значить немає ніяких контактів, значить, все-таки все йде успішно. Якщо ми скажемо: ні, хвилиночку, допомога йде, для них це означає, що вони недопрацювали, десь є канал, по якому йде допомога", – пояснила Маляр.

Те саме стосується і військової стратегії, адже будь-яка відповідь Міноборони означатиме, що є якийсь план і окупанти зможуть відповідно корегувати свої дії.

"Зрозуміло, що якийсь план є, але це буде сприйматися як привід для того, щоб коригувати їхні дії. Єдине, що тут можна абсолютно точно говорити, що це дуже складна боротьба, що наші Збройні сили іноді мали ситуацію зі співвідношенням сил 1:15 не на нашу користь – щоб було зрозуміло, якою ціною даються ті перемоги, які є, і те стримування, яке є. І ви знаєте, що є тимчасово окуповані території зараз, тобто не все так просто", – розповіла заступниця міністра.

"І кожного дня ситуація змінюється. Тому некоректно говорити, що буде через тиждень, через три. Якщо вам хтось точно розказує, що буде – це некомпетентно", – наголосила Маляр.

Нагадаємо, раніше 11 травня в МВС назвали малоймовірним те, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може наказати своїм військам розпочати наземну операцію на території України.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр про актуальну ситуацію на фронті та її робочих обов'язках

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