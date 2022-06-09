"Зрозумів, що в Путіна величезні апетити": у Міноборони розповіли про зміну стратегії Заходу щодо війни Росії проти України

"Зрозумів, що в Путіна величезні апетити": у Міноборони розповіли про зміну стратегії Заходу щодо війни Росії проти України

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, чому світові лідери не одразу рішуче відреагували на повномасштабний наступ Росії на Україну.

Захід не очікував, що Україна зможе протистояти агресору та буде захоплена за лічені дні.

Про це Маляр заявила під час єдиного телемарафону.

"Річ в тому, що західний світ так само, як і РФ, помилялися щодо нас. Вони думали, що росіяни зможуть завоювати Україну за три максимум десять днів і власне тому в них геть інша стратегія була щодо України і військової допомоги. Зараз коли розгортається зовсім інша ситуація, коли очевидно, що українці не будуть здаватися до останнього і, навпаки, ми плануємо повертати всі наші землі, які тимчасово окуповані, а західний світ розуміє, що Україні потрібно допомагати. Крім того, західний світ зрозумів, що в Путіна величезні апетити - він націлився не тільки на Україну. Про це свідчить характер тих ушкоджень, які зараз завдаються Україні і тактика, яка використовується російською армією проти України. Тому західний світ зацікавлений в тому, щоб зупинити Путіна, але потрібно розуміти, що всі ці рішення залежать від самого процесу, як відбувається війна", - зазначила вона.

Також Маляр провела паралель між сьогоденням та 2014 роком.

"Можете згадати 2014 рік. Далеко не одразу після глибокої стурбованості були застосовані вже конкретні кроки по відношенню до Росії і зайнята певна позиція заходу. Зараз це відбулося доволі оперативно і ми не бачили місяцями оцієї стурбованості", - говорить заступниця міністра.

Нагадаємо, що в Офісі президента наголосили, що будь-яка спроба Росії анексувати українські території повинна отримати "жорстку санкційну відповідь".