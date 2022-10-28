Зруйнували житлові будинки, господарчі споруди та гаражі: окупанти вкотре масовано обстріляли Дніпропетровщину

На Дніпропетровщині поліція документує злочини російської армії, яка вкотре обстріляла Нікопольський район.

Російські окупанти вкотре обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Поліція документує воєнні злочини рашистів.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як повідомляється, окупанти протягом минулої доби обстріляли з різних реактивних систем залпового вогню Нікополь, Марганецьку та Червоногригорівську територіальні громади.

“В результаті були пошкоджені та зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, садові будиночки. Осколками від снарядів понівечені та зруйновані стіни, вікна, дахи, паркани. Через обстріли сталося загоряння будинку, пошкоджень зазнали лінії електромереж. На місцях влучань працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Дніпрі впав рівень води у річці, через що сплив старий закинутий пароплав.

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