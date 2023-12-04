Зруйнована Авдіївка: Міноборони Британії показало, на що окупанти перетворили місто

Від Авдіївки не залишилось майже нічого.

Міністерство оборони Великої Британії показало, як окупаційна армія Росії зруйнувала Авдіївку на Донеччині.

Відео Міноборони опублікувало у Twitter.

"Це Авдіївка. Зазнає атак від 2014 року та є основною віссю російського вторгнення. Нещодавні напади тут призвели до збільшення втрат росіян на 90%", - йдеться у дописі.

This is Avdiivka.



Under attack since 2014 and a major axis of Russia’s invasion.



Recent assaults here have resulted in a 90% increase in Russian casualties.#StandWithUkraine pic.twitter.com/2KecLy9DEr — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 3, 2023

Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися біля Авдіївки. Окупанти відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону.

Читайте також: