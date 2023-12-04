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Зруйнована Авдіївка: Міноборони Британії показало, на що окупанти перетворили місто

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зруйнована Авдіївка: Міноборони Британії показало, на що окупанти перетворили місто

Зруйнована Авдіївка / Фото: Associated Press

Від Авдіївки не залишилось майже нічого.

Міністерство оборони Великої Британії показало, як окупаційна армія Росії зруйнувала Авдіївку на Донеччині.

Відео Міноборони опублікувало у Twitter.  

"Це Авдіївка. Зазнає атак від 2014 року та є основною віссю російського вторгнення. Нещодавні напади тут призвели до збільшення втрат росіян на 90%", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, за даними ISW, росіяни просунулися біля Авдіївки. Окупанти відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону.

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