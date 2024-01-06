Зруйнована вщент ціла вулиця: у Смілі на Черкащині завершують ліквідацію наслідків ракетного удару росіян (фото)

У Смілі після ракетної атаки росіян продовжують ліквідовувати наслідки і підбивати підсумки.

Після жахливого ракетного обстрілу Сміли російськими окупантами влада Черкащини підбила попередні підсумки робіт з ліквідації наслідків та допомоги постраждалим.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, нині двоє людей лишаються в лікарні. Родині загиблої Надії Іванівні Голуб також допомагають. Табурець каже, що ворожа ракета впала просто біля двору цієї сім'ї - усе нажите за життя знищене вщент. Чоловікові пані Надії тяжко ходити через недуги, а авто родина втратила під завалами. Тому благодійники Черкащини подарували йому новий транспорт на заміну втраченого.

Ракетний удар по Смілі 29 грудня / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ракетний удар по Смілі 29 грудня / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Ракетний удар по Смілі 29 грудня / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Без зволікань ми взялись за відновлення. Цей тиждень усі відпрацювали на максимумі. Ми ставили собі за мету виконати якнайбільше робіт, зважаючи на прийдешню негоду. Постраждалі вулиці вже зі світлом і газом. Звідси вже вивезено понад 1500 тонн будівельного сміття", - повідомив очільник ОВА.

Уже на фінішній прямій демонтажні роботи. Вісім будинків планують відновлювати з нуля — кожен район бере на себе по 2. Вже почали завозити будматеріали.

Ракетний удар по Смілі 29 грудня

"На сьогодні маємо загалом 113 звернень від жителів. Ідеться про руйнації різного роду. Усі оброблені комісійно. Хто може сам відновити житло – тому даємо потрібні матеріали. Хто ні – там працюють бригади. Із 38 практично вщент поруйнованих дахів – більшість уже перекрили заново", - розповів Табурець.

Вибуховою хвилею пошкоджено 365 вікон. Уманські фонди вже допомагають у ліквідації цих наслідків. Частково вікна вже замовлені.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Черкащині. Окупанти влучили протикорабельною ракетою по житлових будинках.

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