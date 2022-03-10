Зруйноване місто: рятувальники показали, який вигляд має Харків після вторгнення Росії (відео)

Зруйноване місто: рятувальники показали, який вигляд має Харків після вторгнення Росії (відео)

Окупанти знищили місто.

Харків - місто, яке дуже сильно постраждало унаслідок російського вторгнення. Окупанти зруйнували інфраструктуру та зрівняли з землею житлові квартали.

У ДСНС показали, який вигляд має Харків станом на 10 березня.

Унаслідок численних наземних та повітряних обстрілів зруйновано більше 280 житлових будинків, 26 шкіл, 23 дитячі садочки, музичну школу, будівлі обласної адміністрації, міської ради, прокуратури та Нацполіції.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що обстріли продовжуються, вони не припинялися ні на день.

Наслідки обстрілу Харкова російською армією

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