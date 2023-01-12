Зруйновані будинки і тисячі вирв від бомб: Maxar показав супутникові фото Соледара і Бахмута

Міста Соледар та Бахмут в Донецькій області стали центрами інтенсивних боїв та зазнали серйозних руйнувань внаслідок ворожих атак. Компанія Maxar Technologies показала вражаючі супутникові знімки.

Фото опубліковані у Twitter американської аерокосмічної компанії.

На фото Соледара від серпня 2022-го та січня 2023-го видно масштаби руйнувань через інтенсивні бойові дії в самому місті та на його околицях. Більшість будинків повністю зруйновано.

Соледар 1 серпня. Фото: Twitter Maxar Technologies.

Соледар 10 січня. Фото: Twitter Maxar Technologies.

Показали в Maxar і нові фото Бахмута. На знімках від 7 січня 2023-го видно тисячі вирв від бомб на полях і вздовж доріг у місті та його околицях.

Бахмут 7 січня. Фото: Twitter Maxar Technologies.

Ситуація на Донеччині

Росія попри все намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області. Після місяців невдалих спроб взяти Бахмут окупанти атакували Соледар. Окупанти проводять наступальні дії на Бахмутському напрямку, намагаючи взяти під контроль Соледар.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію, що нібито росіяни "захопили" Соледар Донецької області. За його словми, поширюючи неправду, пропагандисти хочуть підтримати мобілізацію у РФ.

Тим часом Bloomberg з посиланням на джерело пише, що російські війська у своїх намаганнях захопити Бахмут в Донецькій області сильно виснажуються. Завдяки цьому у ЗСУ з'являється шанс до нового контрнаступу.

Аналіики американського Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що окупанти не контролюють Соледар і не можуть оточити Бахмут. Зазначається, якби окупанти зуміли захопити місто, то вони все одно не змогли б оточити Бахмут.

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