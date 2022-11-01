Зруйновані будівлі, відсутність електрики та їжі: який вигляд має перше звільнене селище на Луганщині (відео)

У Луганській області селище Білогорівка стало першим звільненим населеним пунктом. Через активні бойові дії тут вщент зруйновані майже всі будівлі, немає електрики, газу та їжі.

Про це повідомили в МВС.

У Луганській області селище Білогорівка стало першим, яке звільнили ЗСУ від російських окупантів. Участь в деокупації брали військовослужбовці Нацгвардії Калинівського полку та військові Збройних сил України.

Через напад Росії Білогорівка практично вся зруйнована. Там немає електрики, газу та продуктів харчування. Після деокупації населеного пункту українські захисники евакуювали звідти місцевих жителів.

Звільнення Луганщини: що відомо

31 жовтня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині ЗСУ звільнили вже 9 населених пунктів. Їхні назви поки не розголошують, оскільки там тривають стабілізаційні заходи.

Також у Луганській області тривають запеклі бої в районі Сватового. Російські окупанти заходилися знищувати мости та активно проводити розвідку.

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