Зруйновані лікарня та будинки, загинули двоє людей: окупанти знову обстріляли Херсон

Російські війська обстріляли Херсон та його передмістя. Снаряди влучили в багатоквартирні й приватні будинки. Під обстріли потрапило і дитяче відділення клінічної лікарні.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, кількість поранених наразі уточнюється. За даними прокуратури, обстріл військові РФ, ймовірно, здійснювали з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

Наразі на місцях події відбуваються слідчі дії, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення російськими військовими законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо:

Пізно ввечері 2 грудня російські військові знову обстріляли Херсон. Пошкоджені електромережі, як наслідок місто залишилося без світла. Ремонтні бригади приступили до відновлення мереж.

3 грудня окупанти гатили по Херсонщині 46 разів, під ураженням - житловий фонд та інфраструктура міста.

7 грудня російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Херсон та звільнені території області повертаються до нормального життя. Щотижня з'являється більше зв'язку, світла, газу. А 2 грудня у місті запрацювала трансляція українського телемарафону "Єдині новини".

Херсон зі світлом і водою і ціна післявоєнної відбудови України – новини на ранок 5 листопада

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