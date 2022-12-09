Зруйновані лікарня та будинки, загинули двоє людей: окупанти знову обстріляли Херсон

Росіяни тероризують Херсон після звільнення.
Російські війська обстріляли Херсон та його передмістя. Снаряди влучили в багатоквартирні й приватні будинки. Під обстріли потрапило і дитяче відділення клінічної лікарні.
Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.
Внаслідок обстрілу двоє людей загинули, кількість поранених наразі уточнюється. За даними прокуратури, обстріл військові РФ, ймовірно, здійснювали з ракетних систем залпового вогню та артилерії.
Наразі на місцях події відбуваються слідчі дії, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення російськими військовими законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо:
Пізно ввечері 2 грудня російські військові знову обстріляли Херсон. Пошкоджені електромережі, як наслідок місто залишилося без світла. Ремонтні бригади приступили до відновлення мереж.
3 грудня окупанти гатили по Херсонщині 46 разів, під ураженням - житловий фонд та інфраструктура міста.
7 грудня російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Херсон та звільнені території області повертаються до нормального життя. Щотижня з'являється більше зв'язку, світла, газу. А 2 грудня у місті запрацювала трансляція українського телемарафону "Єдині новини".
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