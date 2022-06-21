Зруйновані стіни й вагони: який вигляд має будівля метро Харкова, яку обстріляли росіяни (фото)

Російські окупанти в ніч проти 21 червня вдарили по харківському метрополітену.

Внаслідок ракетного удару зруйнована будівля харківського метрополітену. Наразі слідчі фіксують наслідки нічного обстрілу.

Про це повідомляє Нацполіція.

Відомо, що ракетного удару росіяни завдали 20 червня близько 23:55. Унаслідок ворожого обстрілу зазнала руйнувань одна з будівель підземки Харкова.

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В результаті обстрілу травми отримав 61-річний працівник депо. Також пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами.

Вибуховою хвилею також пошкоджена стіна навпроти виходу з депо. Частково зруйновані вагони.

Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП № 2 провели огляд місця події та зібрали речові докази. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі від восьми до дванадцяти років.

Зібрані матеріали будуть передані до Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Харків: поранені цивільні.

У результаті атаки семеро людей важкопоранені, загинула дитина.

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