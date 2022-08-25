Зруйнований ворогом Тростянець відновлює обстріляну лікарню і відкриває школи для учнів

Рівно п'ять місяців минуло зі звільнення Тростянця, що на Сумщині, місто і досі намагається відновитись.
Місто, яке місяць було в окупації та з якого просто знущалися росіяни, нині оговтується після звірств. Містяни готуються до навчального року, а міська влада до нового виклику - пережити зиму, йдеться в ТСН.
Місто Тростянець було одним із найрозвинутіших на Сумщині до 24-го лютого, до того, як росіяни вирішили все зруйнувати.
За 5 місяців після деокупації, тут вже немає рову , який вирили росіяни, і немає металобрухту від російської техніки, але щоб повністю відновитися місту потрібно буде не один рік.
Тростянець пережив дійсно тяжкі часи, якщо не сказати, ледь виборсався. Тож очікувати на швидку відбудову не доводиться. Росіяни знищували в Тростянці те, що самі не мають.
«Я аналізував для себе, от міста Маріуполь, Мелітополь, Ірпінь, Буча, Чернігів, Тростянець – тут були найбільші знущання над людьми, над цивільними, над об’єктами, бо ці міста були прообразом реформи», - каже міський голова Тростянця Юрій Бова.
Винятком не стала і нова лікарня в місті, яку російські війська розстріляли з танку і кулеметів. Наразі тут є ще місця, куди краще не заходити, і де ще не розібрали завали. Але гінекологічне відділення вже майже блищить, а по всій лікарні, де це можливо, вставили вікна.
На багатоповерхівку біля лікарні, яку рашисти розстріляли в той самий день, що і медичний заклад, міська рада виділила два мільйони гривень. Цього не вистачить на повний ремонт, але вистачить, щоб поремонтувати дах та вставити вікна.
Пережити зиму - це нині найважливіше завдання. Тож всі заклади готують до опалювального сезону. Хоча не всюди це зробити просто. «Була утруднена робота всіх комунальних мереж, тобто котелень і т.д. Ніхто не ризикував виходити до котельні, бо росіяни могли просто застрелити людину, яка йде вулицею, і тому школи міста залишилися, і так само і дитячі садочки, залишилися без належного опалення, а відповідно ніхто воду не зливав», - розповідає Бова.
Окрім проблем з опаленням, в цій школі також ударною хвилею вибило вікна. У навчальному закладі саме почали цим займатися. Прогнозують: до навчального року встигнуть. Бо чекають на учнів, зробили для них вже і укриття.
«Це був тир, ми його перетворили на укриття. Зробили багато: замінили освітлення, зробили вентиляцію, штучну і природня є. Самі вчителі перефарбували стіни, зробили підлогу, тому це укриття послугує нам для тимчасового перебування для дітей», - показує директорка школи Ірина Бондаренко.
Все це потрібно під час повітряних тривог. Та й місто всього за 30 кілометрів від кордону із країною-агресоркою.
«Ми проводили опитування, іще до початку навчального року проведем його, боязнь є у батьків, але перші класи мають бажання зайти повністю класами, щоб дітей все ж таки навчили тримати ручку, писати і перші літери», - каже директорка.
Але навіть, якщо буде оналйн-навчання, каже міський голова, навчальні заклади стануть тимчасовим місцем проживання для жителів інших міст, якщо в них не буде опалення.
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