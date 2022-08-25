Зруйнований ворогом Тростянець відновлює обстріляну лікарню і відкриває школи для учнів

Рівно п'ять місяців минуло зі звільнення Тростянця, що на Сумщині, місто і досі намагається відновитись.

Місто, яке місяць було в окупації та з якого просто знущалися росіяни, нині оговтується після звірств. Містяни готуються до навчального року, а міська влада до нового виклику - пережити зиму, йдеться в ТСН.

Місто Тростянець було одним із найрозвинутіших на Сумщині до 24-го лютого, до того, як росіяни вирішили все зруйнувати.

За 5 місяців після деокупації, тут вже немає рову , який вирили росіяни, і немає металобрухту від російської техніки, але щоб повністю відновитися місту потрібно буде не один рік.

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Тростянець пережив дійсно тяжкі часи, якщо не сказати, ледь виборсався. Тож очікувати на швидку відбудову не доводиться. Росіяни знищували в Тростянці те, що самі не мають.

«Я аналізував для себе, от міста Маріуполь, Мелітополь, Ірпінь, Буча, Чернігів, Тростянець – тут були найбільші знущання над людьми, над цивільними, над об’єктами, бо ці міста були прообразом реформи», - каже міський голова Тростянця Юрій Бова.

Винятком не стала і нова лікарня в місті, яку російські війська розстріляли з танку і кулеметів. Наразі тут є ще місця, куди краще не заходити, і де ще не розібрали завали. Але гінекологічне відділення вже майже блищить, а по всій лікарні, де це можливо, вставили вікна.

На багатоповерхівку біля лікарні, яку рашисти розстріляли в той самий день, що і медичний заклад, міська рада виділила два мільйони гривень. Цього не вистачить на повний ремонт, але вистачить, щоб поремонтувати дах та вставити вікна.

Пережити зиму - це нині найважливіше завдання. Тож всі заклади готують до опалювального сезону. Хоча не всюди це зробити просто. «Була утруднена робота всіх комунальних мереж, тобто котелень і т.д. Ніхто не ризикував виходити до котельні, бо росіяни могли просто застрелити людину, яка йде вулицею, і тому школи міста залишилися, і так само і дитячі садочки, залишилися без належного опалення, а відповідно ніхто воду не зливав», - розповідає Бова.

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Окрім проблем з опаленням, в цій школі також ударною хвилею вибило вікна. У навчальному закладі саме почали цим займатися. Прогнозують: до навчального року встигнуть. Бо чекають на учнів, зробили для них вже і укриття.

«Це був тир, ми його перетворили на укриття. Зробили багато: замінили освітлення, зробили вентиляцію, штучну і природня є. Самі вчителі перефарбували стіни, зробили підлогу, тому це укриття послугує нам для тимчасового перебування для дітей», - показує директорка школи Ірина Бондаренко.

Все це потрібно під час повітряних тривог. Та й місто всього за 30 кілометрів від кордону із країною-агресоркою.

«Ми проводили опитування, іще до початку навчального року проведем його, боязнь є у батьків, але перші класи мають бажання зайти повністю класами, щоб дітей все ж таки навчили тримати ручку, писати і перші літери», - каже директорка.

Але навіть, якщо буде оналйн-навчання, каже міський голова, навчальні заклади стануть тимчасовим місцем проживання для жителів інших міст, якщо в них не буде опалення.

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