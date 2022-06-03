Зруйновано аеропорт і сотні будинків: Лукашук про 100 днів війни на Дніпропетровщині

Зруйновано аеропорт і сотні будинків: Лукашук про 100 днів війни на Дніпропетровщині

Через обстріли РФ знищені промислові підприємства, фермерські господарства, транспортні об’єкти, житлові будинки.

За 100 днів повномасштабної війни в Україні на Дніпропетровщині повністю зруйновано аеропорт, понад 150 будинків, пошкоджено ще близько 400.

Про це 3 червня повідомив голова обласної ради Микола Лукашук під час брифінгу в військовій адміністрації (ОВА).

Через ворожі обстріли знищені промислові підприємства, фермерські господарства, транспортні об’єкти, житлові будинки. Російські окупанти вдарили по чотирьом об'єктам залізничної інфраструктури.

Лукашук уточнив, що в селах Зеленодольської громади, що на Криворіжжі, повністю зруйновано понад півтора десятки будинків. Пошкоджено - 109 будинків. Серед них декілька багатоповерхівок.

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У Синельниківському районі в громадах, які потрапляють під обстріли, пошкоджено майже три десятки приватних будинків. Більше 20 об’єктів соціальної інфраструктури.

"Минулого вечора та ночі ворог обстріляв громади Криворізького району - Зеленодільську та Апостолівську. Постраждала жінка і двоє дітей. Їм надали допомогу. Зараз з ними все добре", - повідомив Лукашук.

Нині 7 громад Дніпропетровської області офіційно визнані територіями, які постраждали від російської агресії. Це Широківська та Зеленодольська громади Криворізького району. Великомихайлівська, Маломихайлівська, Межівська, Новопавлівська, Покровська громади Синельниківського району. Через чисельні обстріли звідти виїхали більш ніж 20 тис мешканців.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 3 червня з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області.

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