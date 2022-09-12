Зруйновано майже всі будинки та жодного місцевого: як виглядають деокуповані Уди на Харківщині (фото)

До початку повномасштабного вторгнення РФ тут проживало близько 1,5 тис. людей.

Українські правоохоронці перевірили нещодавно звільнене село Уди Золочівської громади на Харківщині.

Про це інформує поліція Харківської області.

До початку повномасштабного вторгнення РФ тут проживало близько 1,5 тис. людей. Тепер жодного місцевого мешканця у населеному пункті не залишилось.

Уди значно постраждали від дій військових РФ – майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів.

Під час обстеження на подвір’ї одного з будинків була виявлена протипіхотна міна ПФМ-1 "Лепесток", яку знешкодили вибухотехніки.

Правоохоронці задокументували пошкодження для подальшого притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Нагадаємо, що ЗСУ підняли прапор України у ще одному селі на кордоні з РФ у Харківській області.

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