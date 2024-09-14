Зруйновано мости у Курській області: британська розвідка оприлюднила світлини

Україна продовжує перешкоджати логістиці Росії в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм.

Українські війська зруйнували низку мостів та понтонних переправ росіян у Курській області. Британська розвідка показала нові супутникові знімки.

Про це повідомляє Міноборони Британії в X (Twitter).

"Україна продовжує перешкоджати логістиці Росії в Курській області серією ударів, які зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм", – йдеться у повідомленні.

У британській розвідці показали фото знищених ЗСУ мостів на Курщині / Фото: twitter.com/DefenceHQ

У британській розвідці показали фото знищених ЗСУ мостів на Курщині / Фото: twitter.com/DefenceHQ

У британській розвідці показали фото знищених ЗСУ мостів на Курщині / Фото: twitter.com/DefenceHQ

У британській розвідці показали фото знищених ЗСУ мостів на Курщині / Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах показали, як знищили міст у Курській області. Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав, як українські пілоти б’ють по ворожих опорних пунктах, а також логістичних центрах і шляхах постачання на Курському напрямку.

Відео, як ЗСУ знищують міст на Курщині!

Читайте також: