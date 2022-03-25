Зруйновано понад 4,4 тисячі будинків: за тиждень збитки України через війну зросли на 3,5 млрд доларів

Зруйновано понад 4,4 тисячі будинків: за тиждень збитки України через війну зросли на 3,5 млрд доларів

За останній тиждень сума збитків зросла на 3,5 млрд дол.

Станом на 24 березня збитки, завдані інфраструктурі України у війні, яку розпочала Росія, досягли 63 млрд дол. або 1,8 трлн гривень.

Про це повідомляє перша заступниця директора Prozorro.Продажі та керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління у Київській школі економіки (KSE) Дарина Рябкова.

"Cума збитків, нанесених інфраструктурі України в ході війни, станом на 24 березня вже досягла $63 млрд або 1,8 трлн гривень. У порівнянні з даними, оприлюдненими 17 березня, з урахуванням нових отриманих, більш уточнених даних щодо пошкоджень (внаслідок чого окремі статті втрат було переглянуто в бік зниження), чисте зростання склало $3,5 млрд", - пише експертка.

Таким чином, за розрахунками KSE, від початку військової агресії Росії, від 24 лютого, в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 4431 житловий будинок, 92 завода/підприємства, 378 закладів освіти, 138 закладів охорони здоров’я, 8 цивільних аеропортів та 10 військових аеродромів, 7 ТЕС/ГЕС тощо.

Фото: facebook/darina.marchak

Зазначається, що долучитись до роботи зі збору інформації та даних може кожен громадянин. Для цього всі, хто став свідками руйнувань, може додати дані про пошкодження будівель, підприємств, доріг, інших об’єктів на спеціальний портал damaged.in.ua, який запустили при підтримці Мінекономіки та Офісу президента.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 30-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 25 березня від рук росіян загинуло 135 дітей.

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