Зруйновано стадіон та пам’ятку архітектури 19 століття: Росія продовжує обстрілювати Чернігів (фото)

У місті винакає багато пожеж.

У ніч на 11 березня ворог продовжував завдавати авіаційні удари по місту Чернігів та піддавати його артилерійським обстрілам. Руйнувань зазнають переважно цивільні будівлі та об’єкти соціальної інфраструктури. Зруйновано стадіон ім. Ю. Гагаріна. Пошкоджено будівлю юнацької бібліотеки: будинок Василя Тарновського, пам’ятку архітектури 19 століття.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської воєнної обласної адміністрації.

Гасять пожечі та вилучають вибухонебезпечні предмети

Протягом останньої доби (з 10 до 11 березня) в області сталося 17 пожеж. Для ліквідації 10 пожеж залучалися підрозділи ГУ ДСНС. 2 особи загинула.

Загалом з початку військових дій ліквідовано 163 пожежі. З них 121 — виникли через обстріли.

Група піротехнічних робіт протягом доби здійснила 27 виїздів. Виявлено, вилучено та вивезено 3 вибухонебезпечні предмети (2 артилерійські снаряди та мінометну міну).

Підрозділи ГУ ДСНС в області цієї доби 8 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших робіт, зокрема 4 рази — для розбору завалів зруйнованих внаслідок обстрілів будівель. З-під завалів вивільнено 4 травмованих та тіла 4 загиблих осіб.

Всього з початку військових дій підрозділи ГУ ДСНС залучалися 45 разів.

Чернігівська ОДА

Нема тепла та води

За інформацією АТ "Чернігівобленерго", через бойові дії без електропостачання залишається 232 населені пункти області. Відновлювальні роботи проводяться за можливості.

Внаслідок враження ворожими обстрілами об’єктів критичної інфраструктури, у Чернігові станом на 8 ранку 11 березня відсутнє газо-, тепло-, водо- та електропостачання на більшій частині території міста.

Нагадаємо, російська армія обстріляла Ніжин з "Ураганів", є загиблі та поранені.

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