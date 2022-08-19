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"Зруйнували плани окупантів": на Херсонщині українські військові завдали ще одного удару по Каховському мосту

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"Зруйнували плани окупантів": на Херсонщині українські військові завдали ще одного удару по Каховському мосту

Фото: Getty Images

Херсонщина під вогняним контролем української армії. Тому ЗСУ знову влучили в Каховський міст.

На Херсонщині українські військові завдали удару по Каховському мосту.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови Херсонської ОВА Сергей Хлань.

“Оперативне командування “Південь” офіційно підтвердило, що ЗСУ зруйнували плани окупантів відремонтувати і використовувати Каховський міст. Чекаємо “відкриття” Антонівського, про яке нам розказують росіяни”, - наголосив Сергей Хлань.

Нагадаємо, що Ердоган і Гуттереш привезли Зеленському таємні вимоги Путіна.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1162
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