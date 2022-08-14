"Зруйнували їхнє житло і щось обіцяють": Гайдай розповів, як окупанти намагаються заманити луганчан на "референдум" (фото)

Росіяни не полишають спроб окупувати Луганщину цілком і відзвітувати про це.

На псевдореферендум росіяни закликають йти навіть тих, кому ніде зимувати.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

До прикладу, у Сватовому високопосадовці з РФ агітували біженців взяти участь у псевдореферендумі. За це загарбники обіцяли "вирішити" всі проблемні питання.

"Тільки коли? Люди декілька місяців вимушені жити на стадіоні – не в будинках, гуртожитках, чи комунальних установах. На відкритому спортивному об’єкті – за два місяці до початку опалювального періоду. Повертатись цим людям нікуди – їхнє житло зруйнував "руский мир", який тепер дивиться безхатченкам Луганщини в очі ї має совість щось обіцяти в обмін на голос", - заявив Гайдай.

За його словами, на Луганщині тривають постійні бої. Після доволі швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площину цього міста.

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"Так, випалює землю навколо, але кожен наступний кілометр йому підкорюється після значних втрат. Намагалися окупанти штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з нашим регіоном, – армія ворога зазнала вогневого ураження від наших Збройних сил та відступила. Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох бої точаться і дотепер", - додав голова Луганської ОВА.

Гайдай додав, що поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари. Тільки за останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням.

Наслідки обстрілів армії РФ на Луганщині / Фото: Сергій Гайдай

Луганщина після обстрілів армії Росії / Фото: Сергій Гайдай

Нагадаємо, росіяни можуть змінити пріоритети на Донбасі, щоб послабити тиск ЗСУ на півдні.

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