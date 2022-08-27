Зірвемо плани Кремля: в українській розвідці розповіли про можливі сценарії війни

Представник ГУР Вадим Скібіцький каже, якщо говорити про природні та кліматичні умови, - це вересень-жовтень. Втім, бойові дії продовжіться і в листопаді - коли буде непогода. Тоді, вважає він, бойові дії будуть тривати, але будуть менш активними.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК.Україна.

"Маємо досвід застосування збройних сил РФ проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими. Незважаючи на те, що вони звідти втекли, біля наших кордонів на території Росії зберігається приблизно чотири батальйонних тактичних груп. Вони, по-перше, здійснюють обстріл нашої території. По-друге, тримають у напрузі і відволікають на себе сили та засоби. За будь-якого розкладу зимовий період теж буде складний, бо будуть йти турбуючі бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України", - наголошує Скібіцький.

За словами розвідника, агресор буде використовувати енергетичні носії, аби дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні. Натомість на цьому фоні окупанти будуть готуватися до весни, аби відновити більш потужні бойові дії.

"Маємо надію на те, що ті заходи, які ми плануємо, будуть мати успіх. Ми зірвемо ті плани, які є в Російської Федерації і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону. Попри те, що нам недостатньо тих ресурсів, які ми маємо, нам допомога надходить, ми плануємо бойові дії. Ми вражаємо їхні пункти управління, склади боєприпасів, живу силу", - розповів Скібіцький.

Він також наголосив, що змінюється моральний стан російських військ змінюється, вони вже "маршем" не йдуть, як це було у березні. Крім того, важливий і кадровий потерціал, адже зараз укомплектованість деяких ворожих підрозділів які брали участь у війні вд лютого, зараз складає 30%.

"Це нижче будь-яких необхідних показників. Їх потрібно поповнювати, а ми бачимо за статистичними даними, що ті плани, які побудувала для себе Москва щодо набору на контрактну службу, щодо добровільного набору, не виконуються більш ніж на 50%. Якраз щодо загальної мобілізації: можливо, прийде такий момент, коли для того, щоб досягти успіху в цілях Росії – це повна окупація Україна – їм необхідно буде оголошувати повну мобілізацію", - наголосив представник ГУР Мінборони.

Нагадаємо, аналітик Олексій Їжак, керівник відділу регіональної політики Національного інституту стратегічних досліджень вважає, що найближчим часом російський диктатор Володимир Путін може відійти від справ. Статися це може як за власним бажанням Путіна, так і під тиском російських еліт.

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