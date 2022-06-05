Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"ЗС Білорусі ведуть розвідку та обладнують позиції": у Генштабі розповіли про ситуацію на українсько-білоруському кордоні

Дата публікації
Перегляди
1868
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"ЗС Білорусі ведуть розвідку та обладнують позиції": у Генштабі розповіли про ситуацію на українсько-білоруському кордоні

Фото: Associated Press

У Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на Волинському та Поліському напрямках.

Загалом, ворог активних дій не проводив.

Утім, у Генштабі зазначили, що ЗС Білорусі продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та інженерному обладнанні позицій.

Зокрема, білоруси продовжують ведення бойової готовності. Особлива увага приділяється відпрацюванню завдань з подолання водних перешкод та взаємодії авіанавідників з екіпажами вертольотів армійської авіації.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 5 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 31 тис. осіб.

Читайте також:

Жданов: Білорусь проводить ротацію військ, ймовірність нападу - як лотерея 

Жданов: Білорусь проводить ротацію військ, ймовірність нападу - як лотерея 
Наступна публікація