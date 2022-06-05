"ЗС Білорусі ведуть розвідку та обладнують позиції": у Генштабі розповіли про ситуацію на українсько-білоруському кордоні

"ЗС Білорусі ведуть розвідку та обладнують позиції": у Генштабі розповіли про ситуацію на українсько-білоруському кордоні

У Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на Волинському та Поліському напрямках.

Загалом, ворог активних дій не проводив.

Утім, у Генштабі зазначили, що ЗС Білорусі продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні розвідки та інженерному обладнанні позицій.

Зокрема, білоруси продовжують ведення бойової готовності. Особлива увага приділяється відпрацюванню завдань з подолання водних перешкод та взаємодії авіанавідників з екіпажами вертольотів армійської авіації.

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Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 5 червня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 31 тис. осіб.

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