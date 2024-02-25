ЗС РФ атакували Україну хвилями "Shahed" і ракетами: Гуменюк про атаку на півдні

Сьогодні вночі росіяни знову атакували мирні міста України. Ніч у деяких регіонах була дуже неспокійною.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Ніч була напружена, з сигналами повітряних тривог. Нічна активність була пов'язана як з ракетними атаками, так і з дроновими. На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему протиповітряної оборони, для чого використовував ракети типу Х-31П, але вони були збиті над акваторією моря. Потім пішли хвилі дронів. Цієї ночі вони мали розгалуження і за напрямком, і за часом", - сказала вона.

З її слів, окупанти атакували нерівномірно.

"Спочатку півторагодинна атака відбувалася у напрямку Миколаївщини, наступна атака, за кілька годин, тривала три години в нашій зоні відповідальності і була спрямована вглиб України - на центральні регіони з переходом на західні. І першу, і другу хвилі сили протиповітряної оборони півдня відпрацювали результативно. Один дрон був знищений над Херсонщиною, як тільки увійшов до нашої зони відповідальності, три над Миколаївщиною і ще два над Кіровоградщиною. Ми відпрацювали результативно і влучань не допустили", - зазначила вона.

Раніше стало відомо, що вночі на Хмельниччині лунали вибухи, а на Київщині працювала ППО. Більше про це читайте у новині.

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