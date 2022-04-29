ЗС РФ десантувалися 24 лютого у центрі Києва для ліквідації Зеленського: Time оприлюднив розповідь президента

Президент України Володимир Зеленський з’явився на обкладинці американського журналу Time, який написав про нього статтю під назвою "Всередині світу Зеленського".

У квітні журналісту видання Time Саймону Шустеру дозволили два тижні пожити у резиденції на Банковій. Серед описаного у статті Time є і згадки про перший день війни в Україні.

У перші години війни разом із Володимиром Зеленським на Банковій перебували його дружина Олена та діти. Росіяни двічі штурмували Офіс Президента. Тоді Зеленському повідомили, що російські ударні групи спустилися з парашутами до центру Києва і їхнє завдання – вбити або захопити його та його сім'ю.

Також читайте Росіяни досі не полишають спроби вбити Зеленського – Арестович

За словами Володимира Зеленського, вранці 24 лютого він разом зі своєю дружиною повідомили своїх дітей про те, що РФ розв'язала велику війну проти України. Батьки обережно намагалися донести сину та доньці про необхідність виїзду з будинку через загрозу бомбардувань.

"Ми їх розбудили. Це було голосно, були вибухи", — згадав Зеленський хронологію подій 24 лютого.

За якийсь час військове командування України повідомило президенту про те, що ударні групи ЗС РФ десантувалися у центрі Києва в урядовому кварталі. Цілями російських диверсантів були захоплення президентської сім'ї або її фізична ліквідація.

"До тієї ночі ми таке тільки в кіно бачили", — прокоментував глава Офісу президента Андрій Єрмак висадження десанту ЗС РФ у центрі Києва.

У матеріалі Time йдеться, що поки підрозділи української армії відбивали атаку диверсантів, бійці президентського полку намагалися зміцнити будівлю ОП, в якій перебував Володимир Зеленський і члени його родини.

Читайте також: У Кремлі заявили, що не мають намірів вбивати Зеленського

"З настанням вечора навколо урядового кварталу спалахнула стрілянина. Охоронці вимкнули світло в комплексі та принесли Зеленському та приблизно десятку його помічників бронежилети та автомати", – йдеться у статті.

У матеріалі Time також йдеться про те, що Володимир Зеленський на другий день повномасштабного вторгнення ЗС РФ, коли в урядовому кварталі тривали бої, вийшов у двір на Банковій і записав відеозвернення до українців.

Володимир Зеленський провів перше за час війни засідання Конгресу місцевих та регіональних влад

Раніше Володимир Зеленський заявив, що він не боїться замахів на себе, яких лише від початку повномасштабного вторгнення Росії було чимало. Наразі відомо про більше десяти замахів на життя президента України.

Читайте також: