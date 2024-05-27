ЗС РФ накопичують сили та готуються до наступу на кордоні двух областей України - ISW

Російська армія накопичує свої сили в районі кордону з Харківською та Сумською областями, щоб відтягнути та закріпити українські сили неподалік кордону.

Про це йдеться у зведенні експертів Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на заході Бєлгородської області біля кордону з Україною відбувається концентрація російських сил у невідомій кількості. Швидше за все, мета таких дій – зафіксувати та відтягнути українські сили до цього району і підготуватися до наступальних операцій, які повинні розширити російський плацдарм у прикордонній зоні на північному сході України.

Знімки супутника з району Грайворон-Борисівка-Пролетарський вказують на те, що впродовж останніх тижнів армія ворога активізувала свою діяльність на базах і складах у населених пунктах цього району. Проте станом на зараз точний розмір можливої концентрації російських військ у районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський залишається неясним.

Напередодні спікер Держприкордонної служби України Андрій Демченко заявив про можливість початку наступальних операцій ЗС РФ в Сумській області або в районах Харківської області, які межують з Сумською областю, аби розтягнути і закріпити українські сили далі вздовж кордону на північному сході України.

До того ж російська армія зосереджує обмежені сили в Курській і Брянській областях неподалік кордону з Сумською областю. Тому навіть обмежена концентрація в цих областях може бути спрямована на досягнення вірогідного бажаного ефекту подальшого відтягування і закріплення українських сил у районі кордону, вважають експерти.

Нагадаємо, минулого тижня начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов попередив, що РФ може почати наступ у Сумській області. Згодом Буданов був змушений пояснювати свою заяву і запевнив, що станом на 14 травня у прикордонні Сумщини перебувало невелике угруповання росіян.

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